Tragedia ad Amendolara, auto prende fuoco in un’area di servizio sulla Statale 106: quattro morti

il dramma

AMENDOLARA Tragedia sulla Strada statale 106 “Jonica”. Un monovolume, nei pressi di Amendolara, in provincia di Cosenza, ha preso fuoco per cause ancora da accertare all’interno dell’area di servizio IP lungo la statale. Da quanto si è appreso, sarebbero state quattro le persone presenti all’interno dell’auto al momento dell’incendio, nessuna sarebbe riuscita a salvarsi. Lo riferisce l’Anas. Sul posto è presente la Polizia Stradale che guida le indagini, il personale di Anas e i Vigili del Fuoco per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Il tratto interessato dal km 394,500 al km 395,200 è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni.

(foto Francesco Pacienza, fotogiornalista presente sul posto)

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