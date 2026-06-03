Sanità, la “carica” degli aspiranti manager. Ecco tutti i candidati dg delle Asp e degli ospedali – NOMI

IL DECRETO

CATANZARO La “carica” degli aspiranti manager della sanità calabrese. Con un decreto dirigenziale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria sono stati pubblicati gli elenchi degli idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale dell’Asp di Catanzaro, dell’Asp di Crotone, dell’Aou Dulbecco di Catanzaro, del Gom di Reggio Calabria, dell’Asp di Cosenza e dell’Asp di Reggio Calabria. Gli elenchi sono stati predisposti al termine della selezione effettuata dalla commissione di valutazione incaricata dalla Regione. Adesso per la nomina dei dg delle aziende la palla passa al presidente della Regione Roberto Occhiuto. Gli elenchi con tutti i nomi dei candidati possono essere consultati alla fine dell’articolo. Gli elenchi hanno validità triennale (a. cant.)

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