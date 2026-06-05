Festa dell’Arma a Reggio, Federica Brignone promossa al grado di maresciallo dei carabinieri

le celebrazioni

REGGIO CALABRIA La campionessa di sci Federica Brignone è stata promossa al grado di maresciallo dei carabinieri. La promozione di grado è avvenuto per meriti eccezionali legati ai suoi straordinari risultati sportivi. Brignone era presente oggi a Reggio Calabria in occasione della festa nazionale dell’Arma. Ha ricevuto l’avanzamento di grado dal ministro della Difesa Giulio Crosetto. Nel corso della stessa cerimonia hanno ricevuto analoghi riconoscimenti altri atleti sciatori italiani, inquadrati nell’Arma dei carabinieri e distintisi alle Olimpiadi invernali.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato