Corrado Alvaro patrimonio identitario della Calabria: la Regione omaggia lo scrittore di San Luca

la delibera

CATANZARO «Un’occasione di elevato valore culturale e istituzionale per promuovere la cultura regionale, rafforzare l’identità territoriale e sostenere processi di valorizzazione del patrimonio letterario, cinematografico e audiovisivo calabrese». Per la Calabria la gigantesca figura di Corrado Alvaro rappresenta un richiamo straordinario, per questo il 70esimo anniversario della morte dello scrittore di San Luca, una delle leggende della cultura e della letteratura italiana del ‘900, per la Giunta regionale diventa un vero e proprio “indirizzo di governo”. Con una delibera adottata nell’ultima seduta, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la Giunta ha messo “nero su bianco” la volontà di promuovere le celebrazioni per l’anniversario della scomparsa di Alvaro «quale iniziativa di rilevante interesse culturale e identitario per la Regione Calabria”.

La delibera

«Corrado Alvaro, autore di opere emblematiche quali Gente in Aspromonte, ha saputo rappresentare la Calabria con profondità critica, modernità di linguaggio e respiro europeo, contribuendo a restituire un’immagine autentica, complessa e non stereotipata del territorio regionale», scrive nella delibera di indirizzo la Giunta regionale evidenziando che «la produzione letteraria e saggistica dell’autore costituisce un patrimonio identitario di valore strategico per la Regione Calabria, profondamente radicato nei luoghi, nelle tradizioni e nelle dinamiche sociali del territorio e che «l’opera e il pensiero di Corrado Alvaro continuano a rappresentare la Calabria nel panorama culturale nazionale e internazionale, favorendone la conoscenza e la valorizzazione». Si rimarca poi il fatto che «Corrado Alvaro ha svolto un ruolo di primo piano anche come giornalista, intellettuale impegnato e fondatore del Sindacato Nazionale Scrittori, contribuendo in maniera significativa alla vita culturale e civile dell’Italia repubblicana; negli anni Quaranta l’autore ha operato altresì come sceneggiatore cinematografico, collaborando alla realizzazione di opere quali Noi vivi (1942) e La carne e l’anima (1943), offrendo un contributo rilevante anche nel campo dell’audiovisivo». Per la Giunta regionale dunque «la celebrazione del 70° anniversario della morte di Corrado Alvaro rappresenta un’occasione di elevato valore culturale e istituzionale per promuovere la cultura regionale, rafforzare l’identità territoriale e sostenere processi di valorizzazione del patrimonio letterario, cinematografico e audiovisivo calabrese». Quindi, su proposta del presidente Occhiuto, la Giunta demanda al Dipartimento “Turismo, Cultura e Identità Territoriale” «il coordinamento istituzionale e amministrativo nonché la definizione di un progetto esecutivo unitario delle attività celebrative dedicate al 70° anniversario della morte di Corrado Alvaro… anche avvalendosi di enti in house della Regione Calabria», stabilendo che «le iniziative celebrative siano orientate alla valorizzazione della figura e dell’opera di Corrado Alvaro mediante azioni culturali, artistiche, audiovisive e formative coerenti con le finalità istituzionali della Regione Calabria». Nel complesso, il programma di iniziative per valorizzare Alvaro è finanziato con le risorse del Poc 2014-2020 per un massimo di euro 500mila euro. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato