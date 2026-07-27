Anna Laura Ascioti nuova presidente della Sezione Penale della Corte d’Assise di Palmi

L’incarico

PALMI Si insedierà il prossimo 29 luglio la dottoressa Anna Laura Ascioti nel ruolo di presidente della Sezione Penale della Corte d’Assise presso il Tribunale di Palmi. La nomina, proposta all’unanimità dalla Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura nell’aprile 2026 e successivamente confermata dal Plenum, segna il ritorno della magistrata negli uffici giudiziari palmese dopo un lungo percorso professionale maturato tra funzioni civili, penali e Gip. Entrata in magistratura nel 2007, la dottoressa Ascioti ha prestato servizio al Tribunale di Palmi dal 2009 al 2011, inizialmente come giudice civile. In quel periodo ha gestito un rilevante carico di procedimenti, anche a seguito dell’accorpamento di quattro diversi ruoli provenienti dalla sezione distaccata di Cinquefrondi e successivamente confluiti nella sede centrale.

Nel dicembre del 2011 è stata trasferita d’ufficio alla sezione penale, dove ha svolto le funzioni di giudice collegiale e giudice dell’esecuzione. Dal marzo 2012 è stata inserita nei ruoli per la trattazione dei giudizi dibattimentali monocratici, entrando stabilmente a far parte di uno dei collegi penali della sezione. In qualità di relatore ha redatto numerose sentenze e, tra il 2012 e il 2014, il collegio da lei composto ha definito 124 processi, contribuendo alla riduzione delle pendenze dell’ufficio. Dal novembre 2017 ha ricoperto l’incarico di presidente del collegio, confrontandosi con procedimenti di particolare complessità riguardanti consorterie mafiose e associazioni dedite al narcotraffico anche internazionale. Tra i processi più rilevanti presieduti figurano Alchemia, Ecliss, Narcos e Deus. Proprio per quest’ultimo procedimento è stata pubblicata una sentenza selezionata tra le decisioni più significative adottate nel distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Dal 2023 la dottoressa Ascioti è in servizio presso l’Ufficio Gip, dove ha continuato a gestire le incombenze proprie del ruolo, affiancandole fino ad aprile 2023 alla presidenza del collegio e al precedente incarico di giudice a latere della Corte d’Assise. In tale veste si è occupata anche del procedimento denominato “Santa Rita”, relativo a imputati sottoposti a custodia cautelare in carcere e riguardante, tra gli altri, i reati di omicidio aggravato, occultamento di cadavere, detenzione di armi e minaccia. Recentemente le è stato inoltre conferito l’incarico di coordinatrice dell’Ufficio Gip, che ha ricoperto insieme agli altri incarichi già affidati. Con l’insediamento del 29 luglio, Anna Laura Ascioti assume dunque la guida della Sezione Penale della Corte d’Assise di Palmi, portando con sé una consolidata esperienza nella gestione di procedimenti di particolare rilievo e complessità.



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