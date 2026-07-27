Paola, sorpreso a rubare in casa: arrestato 47enne

Il fatto

COSENZA La Polizia di Stato del Commissariato di Paola, nella tarda serata di sabato 25 luglio, ha proceduto all’arresto di un quarantasettenne di Platania per furto in abitazione nell’ambito di un servizio di controllo del territorio svolto da una Volante. L’uomo è stato sorpreso dagli operatori all’interno di un’abitazione sita nel centro cittadino di Paola. Lo stesso è stato colto in flagranza di reato, poiché trovato in possesso di denaro contante e altri oggetti appartenenti ai proprietari della casa. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Le ultime operazioni di Polizia – in particolare in questo mese di luglio – evidenziano l’attenzione e l’importanza dei servizi di controllo del territorio nelle zone dei centri cittadini, dove nell’ultimo periodo si sono verificati diversi furti in abitazione. L’incessante pressione dei servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori ha permesso di porre fine all’attività illecita e di recuperare il maltolto. Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca.