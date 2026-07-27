La bufera

Paolo Maldini e Leonardo lasciano la Nazionale. Oggi, il direttore tecnico e il consulente azzurro avrebbero deciso di rassegnare le dimissioni, dopo appena 17 giorni dalla nomina, per il caos ct scoppiato intorno ad Andrea Pirlo. A riportarlo è SkySport, che rende noto come sia in corso una riunione tra il presidente della Figc Giovanni Malagò e le componenti federali per risolvere quello che sta diventando un vero e proprio rebus. La decisione di Maldini e Leonardo sarebbe collegata, come detto, alla scelta del nuovo numero 1 della Figc di non portare avanti la candidatura di Pirlo, che i due avevano scelto come ct. La decisione era arrivata dopo la bufera scoppiata intorno all’ex centrocampista del Milan a causa dei suoi rapporti commerciali con Fonbet, provider russo di scommesse. Ora, sempre secondo SkySport, il favorito per la panchina azzurra è Roberto Mancini, il profilo preferito da Malagò. Sullo sfondo rimane Antonio Conte, libero dopo l’addio al Napoli e prescelto dai club di Serie A. Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha lasciato lunedì sera la sede di Via Allegri da un’uscita secondaria, dopo la riunione con le componenti del calcio italiano, senza rilasciare dichiarazioni. Domani il presidente federale parlerà al termine del consiglio Figc, previsto per le ore 12.