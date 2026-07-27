De Masi : «Hanno protetto vite e territorio nell’incendio di Rizziconi»

La lettera

REGGIO CALABRIA L’imprenditore Antonino De Masi scrive al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Antonino Casella, e, per conoscenza, al prefetto Clara Vaccaro, per esprimere la propria riconoscenza dopo il vasto incendio che ha minacciato Rizziconi e il suo complesso aziendale. Scrive De Masi: «Sabato 25 luglio, a Rizziconi, comune nel quale risiedo e dove hanno sede storicamente le aziende De Masi, è divampato un vasto incendio che, anche a causa del forte vento, si è rapidamente propagato fino a minacciare le prime abitazioni del paese e l’intero complesso aziendale, nel quale operano circa un centinaio di lavoratori. La situazione è apparsa fin da subito estremamente critica e stava assumendo proporzioni tali da creare un grave pericolo per le persone, per le abitazioni e per le attività produttive. In quei momenti si è attivata una importante macchina dei soccorsi che ha visto operare, ciascuno per le proprie competenze, il Comune di Rizziconi, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e, successivamente, due elicotteri antincendio. Grazie al tempestivo intervento di tutti è stato possibile evitare conseguenze ben più gravi». «Ho avuto modo di assistere personalmente al lavoro svolto dalle squadre intervenute – continua l’imprenditore – e sono rimasto profondamente colpito dalla professionalità, dal coraggio e dallo straordinario senso del dovere dimostrati da tutti gli operatori. Ho visto uomini e donne affrontare il fuoco con competenza, determinazione e spirito di sacrificio, senza risparmiarsi, mettendo a rischio la propria incolumità per proteggere quella degli altri. Con la presente desidero esprimere, attraverso Lei, il mio più sincero e profondo ringraziamento a tutti gli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti in quella difficile giornata. In momenti come questi emerge il valore di un’Istituzione che, con dedizione, competenza e senso dello Stato, tutela la vita delle persone, il territorio e il patrimonio della collettività, affrontando spesso situazioni di estremo pericolo, talvolta originate anche dalla irresponsabilità o dalla malvagità dell’uomo». «Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento, -conclude De Masi – al Comune di Rizziconi, alla Protezione Civile e a tutti coloro che, con il proprio contributo, hanno operato per fronteggiare l’emergenza. Ho ritenuto doveroso trasmettere questa mia anche a S.E. il Prefetto, quale massima Autorità di Governo della Provincia, affinché sia portata alla Sua conoscenza la mia sincera riconoscenza nei confronti di quanti sono intervenuti con tempestività, professionalità e spirito di servizio. Il mio vuole essere anche un pubblico attestato di stima verso donne e uomini che ogni giorno, spesso nel silenzio e lontano dai riflettori, mettono a rischio la propria vita per proteggere quella degli altri. Con viva gratitudine».