Vasto incendio a Piscopio, in azione Vigili del fuoco e Canadair

L’EMERGENZA

VIBO VALENTIA Un vasto incendio di vegetazione è divampato nel pomeriggio nella frazione Piscopio, nel territorio comunale di Vibo Valentia. Sul posto sono impegnate due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, una squadra di Calabria Verde e un Canadair della flotta aerea dello Stato, intervenuto con diversi lanci d’acqua per contenere il fronte delle fiamme. Le operazioni sono coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento, che gestisce l’impiego delle squadre a terra e dei mezzi aerei con l’obiettivo di circoscrivere il rogo e proteggere le aree maggiormente esposte. Le attività di spegnimento sono ancora in corso.

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