Controlli nel Vibonese, otto denunce per guida in stato di ebbrezza. Due giovani coinvolti in una rissa

Servizi straordinari dei Carabinieri

VIBO VALENTIA Otto automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, altri due sanzionati amministrativamente e due persone deferite per una rissa avvenuta nel centro di Tropea. È il bilancio dei controlli straordinari eseguiti nel fine settimana dai Carabinieri delle Compagnie di Tropea e Serra San Bruno, nell’ambito del dispositivo predisposto dal Comando provinciale di Vibo Valentia lungo le principali arterie stradali e nelle località maggiormente interessate dai flussi turistici estivi. Durante i servizi svolti dalla Compagnia di Tropea, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato cinque persone per guida in stato di ebbrezza. Nella notte del 23 luglio sono stati fermati tre conducenti. Uno di loro è risultato positivo all’alcoltest con un valore pari a 1,71 grammi per litro: nei suoi confronti sono scattati il ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Gli altri due automobilisti presentavano tassi alcolemici rispettivamente di 0,71 e 0,78 grammi per litro, con conseguente ritiro della patente. Nella notte del 26 luglio un altro conducente è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 2,42 grammi per litro. Anche in questo caso i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente.

Un’ulteriore denuncia è scattata nella notte del 27 luglio nei confronti di una giovane automobilista, risultata positiva all’accertamento etilometrico con un valore di 0,96 grammi per litro. Altre tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno. I conducenti sono stati trovati alla guida con tassi alcolemici pari a 1,14, 1,06 e 0,90 grammi per litro. Per tutti è stato disposto il ritiro della patente. Nei primi due casi è scattato il fermo amministrativo del mezzo per 30 giorni, mentre per il terzo il veicolo è stato sottoposto a fermo ai fini della confisca. Nel corso degli stessi controlli, altri due automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente per aver superato il limite alcolemico consentito. Anche per loro è stato disposto il ritiro della patente.

I Carabinieri della Stazione di Tropea hanno inoltre denunciato due cittadini rumeni, ritenuti responsabili, allo stato degli accertamenti, di una rissa aggravata avvenuta nella notte del 26 luglio nel centro cittadino. Le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e dei referti acquisiti al Pronto soccorso, hanno consentito di identificare due dei presunti partecipanti. Entrambi hanno riportato ferite lacero-contuse alla testa. Gli accertamenti proseguono per individuare eventuali altre persone coinvolte. Nel complesso, durante il servizio svolto dalla Compagnia di Tropea sono stati controllati 47 veicoli, identificate 125 persone ed eseguite tre perquisizioni personali e veicolari.

L’attività rientra nel piano di prevenzione disposto dal Comando provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per contrastare i comportamenti pericolosi alla guida, prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza di residenti e turisti durante la stagione estiva. I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vale il principio di non colpevolezza fino all’eventuale sentenza definitiva.

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