Papa termina periodo riposo a Castel Gandolfo

vaticano

ROMA Termina il periodo di riposo estivo di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Questa sera, infatti, poco dopo le ore 20:30, il Pontefice ha lasciato il paese sul lago alle porte di Roma per fare rientro in Vaticano. Prevost non si è fermato con i giornalisti, ma ha salutato alcuni bambini presenti. Il Papa tornerà a Castel Gandolfo mercoledì per un concerto di Andrea Bocelli.



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