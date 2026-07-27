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Papa termina periodo riposo a Castel Gandolfo

Ha lasciato il paese sul lago alle porte di Roma

Pubblicato il: 27/07/2026 – 22:30
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Papa termina periodo riposo a Castel Gandolfo
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ROMA Termina il periodo di riposo estivo di Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. Questa sera, infatti, poco dopo le ore 20:30, il Pontefice ha lasciato il paese sul lago alle porte di Roma per fare rientro in Vaticano. Prevost non si è fermato con i giornalisti, ma ha salutato alcuni bambini presenti. Il Papa tornerà a Castel Gandolfo mercoledì per un concerto di Andrea Bocelli. 


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