Lavori allo stadio San Vito-Marulla, Caruso: «Monitorerò l’evolversi della situazione»

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COSENZA «Ho ricevuto nelle prime ore del pomeriggio la relazione tecnica inviatami dal settore lavori pubblici del Comune nella quale mi si informa che, dopo la consegna del progetto esecutivo per la riqualificazione dello Stadio San Vito-Marulla, si profila una situazione di incompatibilità tra le attività di cantiere programmate e le attività sportive». Così il sindaco di Cosenza Franz Caruso, commentando la relazione tecnica del Comune riguardo lo stadio cosentino, resa nota nella giornata odierna. «Per queste ragioni il Settore Lavori pubblici ha proposto la sospensione integrale dell’attività sportiva e quindi della convenzione che disciplina l’utilizzo dello Stadio da parte del Cosenza calcio, non escludendo che, attesa una verifica delle lavorazioni previste, si arrivi anche ad una revoca della stessa convenzione per motivi di pubblico interesse. Prendo atto della relazione depositata, supportata da un quadro normativo che riguarda situazioni di sicurezza assolutamente da rispettare, e monitorerò con attenzione l’evolversi della situazione».

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