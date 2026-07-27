Autonomia differenziata, Fiorita: «Incomprensibile la scelta di Occhiuto di dare il via libera alle pre-intese»

la polemica

CATANZARO «Abbiamo detto no e continueremo a dirlo con la forza della ragione, della Costituzione e dei nostri territori. Senza esitazione, nei giorni scorsi ho firmato l’appello dei sindaci del Sud contro l’autonomia differenziata. Una riforma sbagliata, iniqua e pericolosa, pensata per spaccare l’Italia in due e rassegnare il Mezzogiorno a una cittadinanza di serie B. Con l’iniziativa #Unasolaitalia, promossa qui da Catanzaro, avevamo già chiamato a raccolta oltre 130 primi cittadini della Calabria». Lo afferma sui social il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. «Eravamo e restiamo convinti – prosegue Fiorita – che chi indossa la fascia tricolore non possa rimanere a guardare mentre vengono messi a rischio i diritti fondamentali delle nostre comunità: la sanità, la scuola pubblica, le infrastrutture, i trasporti. Proprio per questo, trovo incomprensibile la scelta del presidente Roberto Occhiuto di dare il via libera alle pre-intese. Come si fa a firmare atti che trasferiscono competenze e risorse prima ancora di aver garantito e finanziato i Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep)? La verità è che il Governo Meloni sta svendendo il futuro del Mezzogiorno sull’altare di un baratto politico. Un’operazione di puro cinismo parlamentare che rischia di impoverire definitivamente la nostra terra. Noi – conclude Fiorita – non ci stiamo. Catanzaro c’è, il Sud c’è, e difenderà con ogni mezzo l’unità del Paese e la dignità dei suoi cittadini!». (c. a.)

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