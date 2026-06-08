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BALLOTTAGGI
Mandatoriccio sceglie il sindaco dopo il pareggio del primo turno: vince Iozzi per una manciata di voti
Il candidato della lista “Uniti per Mandatoriccio” ha la meglio su Villella per soli 16 voti
Pubblicato il: 08/06/2026 – 18:38
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COSENZA Dopo il primo turno concluso in “parità perfetta”, il ballottaggio a Mandatoriccio si è concluso con una vittoria di soli 16 voti di scarto. Quelli necessari a far vincere Cataldo Iozzi, candidato sindaco della lista “Uniti per Mandatoriccio” con il 50,44%. Battuta al fotofinish Teresa Maria Villella, candidata sindaco della lista “Nuova Alba” ferma al 49,56%.
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