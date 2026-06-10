Tragico incidente sulla statale 616 nel Cosentino: un morto e cinque feriti

lo scontro

COSENZA Tragico incidente stradale questa mattina lungo la strada statale 616 “di Pedivigliano”, nel territorio comunale di Colosimi, in provincia di Cosenza. A causa del violento impatto, avvenuto al km 0,550, la carreggiata è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, mentre altre cinque sono rimaste ferite. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, la circolazione è stata temporaneamente deviata sulla viabilità locale, con segnalazioni predisposte sul posto per indirizzare gli automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale Anas, le squadre dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine. Le operazioni sono attualmente in corso con l’obiettivo di ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, mentre proseguono i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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