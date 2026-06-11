Incendio sulla A2, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord

il rogo

COSENZA Un incendio ha interessato i terreni limitrofi alla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord in direzione sud. Le fiamme hanno raggiunto il manto stradale e il fumo nero rende difficile la visibilità degli automobilisti. (f.b.)

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