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Incendio sulla A2, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord

Le fiamme hanno raggiunto il manto stradale e il fumo nero rende difficile la visibilità degli automobilisti

Pubblicato il: 11/06/2026 – 18:07
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Incendio sulla A2, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord
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COSENZA Un incendio ha interessato i terreni limitrofi alla carreggiata dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord in direzione sud. Le fiamme hanno raggiunto il manto stradale e il fumo nero rende difficile la visibilità degli automobilisti. (f.b.)

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