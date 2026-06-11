Tedesco non dimentica la Calabria: «Bocchigliero è il mio paese, lo porto nel cuore» – VIDEO

l’orgoglio delle radici

BOLOGNA Nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Bologna, Domenico Tedesco ha parlato di calcio, ambizioni e futuro, ma anche delle sue radici. E tra i passaggi che più hanno colpito c’è stato quello dedicato alla Calabria e a Bocchigliero, il centro del Cosentino da cui proviene la sua famiglia e al quale il tecnico ha detto di essere ancora profondamente legato.

Nel corso dell’incontro con la stampa, Tedesco ha ricordato con affetto gli anni trascorsi nel borgo silano durante l’infanzia e l’adolescenza, raccontando delle estati passate con parenti e amici e dei tornei di calcetto che animavano il paese.

«Ho un forte legame con il mio paese, io sono nato a Rossano ma sono di Bocchigliero, un paese che amo. Voglio bene alla gente che vive lì. Per 17 anni della mia vita siamo stati sempre lì in vacanza, passavamo delle vacanze bellissime con la famiglia, con gli amici. C’era un torneo di calcetto che era molto importante, c’era anche Domenico Berardi che viene dallo stesso paese. Adesso sono otto anni che manco, ovviamente i parenti non ci sono più, si sono spostati all’estero o nel Nord Italia, e magari con il lavoro che facciamo è più difficile andare giù in estate, però sono molto legato alla Calabria».

Parole che non sono passate inosservate a Bocchigliero, dove l’Amministrazione comunale ha voluto salutare con orgoglio il nuovo incarico affidato al tecnico e ringraziarlo per aver ricordato pubblicamente le sue origini.

In una nota diffusa sui social, il Comune ha sottolineato come il richiamo alla Calabria e al piccolo centro della Sila rappresenti un motivo di soddisfazione per l’intera comunità.«L’Amministrazione Comunale di Bocchigliero e l’intera cittadinanza accolgono con grande emozione e sincero orgoglio le parole pronunciate da Domenico Tedesco, allenatore di fama internazionale, protagonista di un brillante percorso professionale che lo ha portato a distinguersi sui più importanti palcoscenici europei e che oggi si appresta ad affrontare una nuova prestigiosa sfida alla guida del Bologna calcio».Il Comune ricorda quindi il passaggio in cui il tecnico ha evocato «le estati trascorse nel nostro borgo, i momenti condivisi con gli amici e i tradizionali tornei di calcetto», definendolo «un legame mai spezzato con la comunità che lo ha visto crescere negli affetti e nei valori».Da qui le congratulazioni per il nuovo incarico e l’invito a tornare presto nel paese delle sue radici: «Bocchigliero è fiera di annoverarti tra i suoi figli e guarda con ammirazione ai traguardi che hai saputo raggiungere. Saremmo davvero felici e onorati di accoglierti nuovamente nel nostro paese».Un messaggio carico di affetto che testimonia come, nonostante una carriera sviluppata tra Belgio, Germania e palcoscenici internazionali, il legame tra Tedesco e la sua terra d’origine continui a essere forte. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato