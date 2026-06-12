Iodamorenonmuoio, a Cosenza e Palmi lo spettacolo teatrale tratto dal libro di Arcangelo Badolati

l’evento

COSENZA Due luoghi simbolo della Calabria. Lo spettacolo teatrale #Iodamorenonmuoio tratto dall’omonimo libro dello scrittore e giornalista Arcangelo Badolati sarà rappresentato martedì 16 e sabato 20 giugno a Villa “Rendano” a Cosenza ed a Villa “Repaci” a Palmi. Le location di suggestiva bellezza rappresentano luoghi legati alla storia della nostra regione. A Cosenza la Fondazione Giuliani ospiterà la kermesse che vede al piano jazz Tony “the king” Ruoppolo e alle letture e alla voce Titti “Nikita” Mileto che accompagneranno la narrazione attraverso cui viene esplorato il mondo della donne nel corso dei secoli. Il recital, allestito nel giardino monumentale della Villa, si muoverà lungo i crinali della letteratura, della musica, dei miti e delle leggende. A Palmi, la terrazza della casa dello scrittore Leonida Rèpaci, posta a picco sulle scogliere della Pietrosa, ospiterà gli artisti che aggiungeranno al testo in scena i versi dedicati dal fondatore del Premio letterario di Viareggio alla moglie Albertina. Versi ispirati proprio al luogo in cui si svolgerà lo spettacolo voluto dall’associazione Prometeus e dai club Rotary di Palmi e Gioia Tauro. I due spettacoli saranno introdotti da Ginevra Vercillo a Villa “Rendano” e da Domenico Infantino a Villa “Repaci”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato