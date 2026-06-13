«Ancora una volta il governo dimostra la propria vicinanza alla Calabria»

l’intervento

REGGIO CALABRIA “Ancora una volta, il Governo Meloni dimostra con i fatti la propria vicinanza alla Calabria e al suo tessuto produttivo”. È quanto afferma Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno interessato la Calabria nei primi mesi dell’anno e l’attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale. “Si tratta – prosegue – di un provvedimento di straordinaria importanza che consentirà alle aziende agricole colpite dal maltempo di accedere alle misure compensative previste dalla normativa nazionale, offrendo un sostegno concreto a un comparto strategico per l’economia della nostra regione”. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento – afferma l’esponente di Fdi – al ministro Lollobrigida, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le esigenze della Calabria, accogliendo le richieste avanzate dalla Regione e garantendo tempi rapidi per l’attivazione degli strumenti di sostegno. È un segnale importante perché nessun territorio viene lasciato indietro. Dietro questo risultato c’è un lavoro istituzionale serio e una sinergia efficace tra Governo e Regione, finalizzata a dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese”. “Il settore agricolo – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia – rappresenta una delle principali risorse della Calabria e merita politiche di tutela e valorizzazione. Di fronte alle emergenze climatiche sempre più frequenti, il Governo Meloni continua a dimostrare di saper intervenire con rapidità ed efficacia, sostenendo chi produce ricchezza, occupazione e sviluppo. Questa è la politica del fare che Fratelli d’Italia porta avanti a tutti i livelli istituzionali, mettendo al centro le esigenze dei territori e delle famiglie calabresi”.

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