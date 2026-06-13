«Ancora una volta il governo dimostra la propria vicinanza alla Calabria»
Il capogruppo regionale FdI Brutto commenta il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici in Calabria
REGGIO CALABRIA “Ancora una volta, il Governo Meloni dimostra con i fatti la propria vicinanza alla Calabria e al suo tessuto produttivo”. È quanto afferma Angelo Brutto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commentando il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi meteorologici che hanno interessato la Calabria nei primi mesi dell’anno e l’attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale. “Si tratta – prosegue – di un provvedimento di straordinaria importanza che consentirà alle aziende agricole colpite dal maltempo di accedere alle misure compensative previste dalla normativa nazionale, offrendo un sostegno concreto a un comparto strategico per l’economia della nostra regione”. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento – afferma l’esponente di Fdi – al ministro Lollobrigida, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso le esigenze della Calabria, accogliendo le richieste avanzate dalla Regione e garantendo tempi rapidi per l’attivazione degli strumenti di sostegno. È un segnale importante perché nessun territorio viene lasciato indietro. Dietro questo risultato c’è un lavoro istituzionale serio e una sinergia efficace tra Governo e Regione, finalizzata a dare risposte concrete ai cittadini e alle imprese”. “Il settore agricolo – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia – rappresenta una delle principali risorse della Calabria e merita politiche di tutela e valorizzazione. Di fronte alle emergenze climatiche sempre più frequenti, il Governo Meloni continua a dimostrare di saper intervenire con rapidità ed efficacia, sostenendo chi produce ricchezza, occupazione e sviluppo. Questa è la politica del fare che Fratelli d’Italia porta avanti a tutti i livelli istituzionali, mettendo al centro le esigenze dei territori e delle famiglie calabresi”.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato