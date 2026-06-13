Intervento dei carabinieri durante un convegno di “Libera” per bloccare fuochi d’artificio non autorizzati

il blitz

ISOLA CAPO RIZZUTO Momenti di tensione tempestivamente risolti grazie all’intervento dell’Arma dei Carabinieri durante un convegno organizzato dall’associazione “Libera” nel centro storico di Isola di Capo Rizzuto. I militari sono intervenuti per interrompere un’esplosione di fuochi d’artificio innescata da alcuni individui sulla pubblica via. Dagli accertamenti condotti immediatamente sul posto, è emerso che l’accensione del materiale pirotecnico stava avvenendo in totale assenza delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità preposte. L’attività illecita si stava svolgendo in condizioni di grave insicurezza: le strade interessate non erano state preventivamente chiuse al transito e non era stata adottata alcuna misura di salvaguardia. Tale condotta sconsiderata ha generato un serio e concreto pericolo per l’incolumità dei pedoni e della cittadinanza presente, oltre a rappresentare un rischio di incendio per alcuni alberi situati nelle immediate vicinanze. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare subito le accensioni, mettendo in sicurezza l’area. Il responsabile è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere della violazione dell’Articolo 703 del Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose). Inoltre, la situazione si è aggravata per un suo parente presente sul luogo: durante le fasi di accertamento, l’individuo ha rivolto minacce nei confronti dei militari operanti. Per tale ragione, a suo carico è scattata un’ulteriore denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica, ripristinando la legalità e la sicurezza nel centro storico.

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