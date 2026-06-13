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Intervento dei carabinieri durante un convegno di “Libera” per bloccare fuochi d’artificio non autorizzati

Denunciate due persone a Isola Capo Rizzuto

Pubblicato il: 13/06/2026 – 11:26
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Intervento dei carabinieri durante un convegno di “Libera” per bloccare fuochi d’artificio non autorizzati
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ISOLA CAPO RIZZUTO Momenti di tensione tempestivamente risolti grazie all’intervento dell’Arma dei Carabinieri durante un convegno organizzato dall’associazione “Libera” nel centro storico di Isola di Capo Rizzuto. I militari sono intervenuti per interrompere un’esplosione di fuochi d’artificio innescata da alcuni individui sulla pubblica via. Dagli accertamenti condotti immediatamente sul posto, è emerso che l’accensione del materiale pirotecnico stava avvenendo in totale assenza delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità preposte. L’attività illecita si stava svolgendo in condizioni di grave insicurezza: le strade interessate non erano state preventivamente chiuse al transito e non era stata adottata alcuna misura di salvaguardia. Tale condotta sconsiderata ha generato un serio e concreto pericolo per l’incolumità dei pedoni e della cittadinanza presente, oltre a rappresentare un rischio di incendio per alcuni alberi situati nelle immediate vicinanze. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare subito le accensioni, mettendo in sicurezza l’area. Il responsabile è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere della violazione dell’Articolo 703 del Codice Penale (Accensioni ed esplosioni pericolose). Inoltre, la situazione si è aggravata per un suo parente presente sul luogo: durante le fasi di accertamento, l’individuo ha rivolto minacce nei confronti dei militari operanti. Per tale ragione, a suo carico è scattata un’ulteriore denuncia per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato conseguenze ben più gravi per l’incolumità pubblica, ripristinando la legalità e la sicurezza nel centro storico. 

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