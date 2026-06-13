Polimeni, massimo supporto ad Amazon per investimento a Gioia Tauro

La dichiarazione

REGGO CALABRIA “Ho seguito con attenzione e un po’ di preoccupazione, anche in stretto contatto con il sindaco Simona Scarcella, la vicenda della possibile rinuncia di Amazon a realizzare un grande hub logistico nell’area industriale di Gioia Tauro per le presunte ingerenze della criminalità organizzata”. Lo afferma il presidente della commissione regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa Marco Polimeni. “Ritengo doveroso, da rappresentante istituzionale – prosegue – assicurare alla multinazionale il più ampio supporto possibile per permettere l’investimento inizialmente previsto, che avrebbe in tutta evidenza un grande valore, non solo economico, per la nostra regione e per un hub centrale nella logistica di tutto il Meridione come il porto di Gioia. La commissione contro il fenomeno della ‘ndrangheta che ho l’onore di guidare è anche disponibile, qualora lo ritenessero opportuno i vertici di Amazon in Italia, ad ascoltarli in audizione per individuare eventuali criticità e conseguenti soluzioni”. “Di certo – conclude Polimeni – non può essere un presunto condizionamento della criminalità organizzata, per com’è emerso dalle intercettazioni messe agli atti in una importante inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, a frenare la crescita e lo sviluppo della Calabria”.

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