Telemedicina, il modello della rete cardiologica del Gom di Reggio Calabria al “Laboratorio Sanità 20/30”

Formasanità

REGGIO CALABRIA Un modello di sanità sempre più integrata, digitale e orientata alla presa in carico tempestiva del paziente. È questo il quadro emerso dall’intervento della commissaria straordinaria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria Tiziana Frittelli, che è intervenuta al “Laboratorio Sanità 20/30”, l’appuntamento nazionale promosso da Formasanità e dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nel sistema salute. Nel suo intervento, la commissaria ha illustrato il progetto di teleconsulto della rete cardiologica provinciale, sviluppato tra il Gom e gli spoke dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria attraverso l’utilizzo della piattaforma di telemedicina. Si tratta di un modello già attivo che rafforza concretamente l’integrazione tra ospedale e territorio, consentendo una presa in carico più rapida, uniforme ed efficace dei pazienti affetti da patologie cardiologiche. «L’integrazione Gom–Territorio per il trattamento dei pazienti cardiologici è ormai una realtà concreta» ha dichiarato la commissaria Frittelli, sottolineando il valore del lavoro sinergico tra le diverse componenti del sistema sanitario. La commissaria ha inoltre rivolto un ringraziamento ai professionisti coinvolti nel progetto, ai colleghi dell’Asp di Reggio Calabria e ad Azienda Zero Calabria, struttura impegnata nel coordinamento e nello sviluppo della sanità digitale regionale. Un riconoscimento anche al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per l’impegno nell’accelerazione dei processi di digitalizzazione del sistema sanitario, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure soprattutto nelle aree interne. L’esperienza presentata conferma come telemedicina e intelligenza artificiale non rappresentino più scenari futuri, ma strumenti già pienamente operativi nel sistema sanitario. Tecnologie che stanno contribuendo in modo concreto al miglioramento della qualità, dell’equità e della tempestività dell’assistenza, riducendo le distanze tra ospedale e territorio e rafforzando la capacità di risposta del sistema sanitario regionale.