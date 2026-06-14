«L’approvazione dei modelli organizzativi delle Case della Comunità dell’Asp Cosenza passo decisivo per la sanità territoriale»

il plauso

COSENZA «Esprimo grande soddisfazione per la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 795 del 10 giugno 2026, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha approvato in forma unitaria i modelli organizzativi delle diciassette Case della Comunità presenti sul territorio provinciale, di cui otto di tipologia Hub e nove di tipologia Spoke». Lo afferma il consigliere regionale Riccardo Rosa. «Il provvedimento, adottato in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 6 – sostiene Rosa – definisce in modo organico e dettagliato l’assetto funzionale di ciascuna struttura secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute n. 77 del 23 maggio 2022. I modelli organizzativi approvati descrivono, per ogni Casa della Comunità, l’assetto dei servizi attivati o attivabili, le modalità di accesso, l’integrazione con la rete territoriale, le dotazioni professionali, l’articolazione oraria, le macro-aree operative, i collegamenti informativi e le responsabilità gestionali, costituendo così il riferimento aziendale per l’avvio, la gestione, il monitoraggio e l’eventuale aggiornamento dei servizi. Si tratta di un atto di programmazione organizzativa di grande rilevanza, che consente di ricondurre tutte le Case della Comunità dell’ASP di Cosenza a un modello unitario, verificabile e coerente con gli standard nazionali e regionali. Le strutture interessate, distribuite nei Distretti Socio Sanitari di Esaro Pollino, Tirreno, Valle Crati, Jonio Nord, Jonio Sud e Cosenza Savuto, entreranno a far parte del Servizio Sanitario Regionale come presidi di prossimità polivalenti, in grado di offrire cure primarie, assistenza infermieristica di famiglia e comunità, specialistica ambulatoriale, assistenza domiciliare integrata, telemedicina, screening oncologici, servizi vaccinali e Punto Unico di Accesso, in un’ottica di presa in carico multidisciplinare e integrata con i servizi sociali». Per Rosa i benefici che deriveranno dall’attuazione di questi modelli sono concreti e misurabili, ovvero, una maggiore equità di accesso ai servizi sanitari, in particolare nelle aree interne e montane della provincia, nonché una più efficace gestione delle patologie croniche e delle condizioni di fragilità. Con l’attuazione della Case della Comunità si attuerà la riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso e dei ricoveri evitabili, così come il rafforzamento dell’assistenza domiciliare e della telemedicina. Le Case della Comunità diventeranno così il fulcro di una rete territoriale moderna e centrata sulla persona, in grado di rispondere in modo tempestivo e appropriato ai bisogni di salute della popolazione.

Esprimo il mio più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che con rigore e competenza ha predisposto questi modelli organizzativi attuando l’impegno costante del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nel promuovere e sostenere gli investimenti e le riforme necessarie al rinnovamento del sistema sanitario regionale. La Calabria sta investendo risorse importanti e sta realizzando atti amministrativi precisi per costruire una sanità più vicina ai cittadini, più efficiente e più equa. Questo provvedimento rappresenta un tassello fondamentale di un percorso più ampio, che continuerò a seguire con attenzione affinché le Case della Comunità diventino presto realtà operative a beneficio di tutta la comunità».

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