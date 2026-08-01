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Corte dei Conti: nessun rilievo sull’uscita dal commissariamento della sanità calabrese

Per i giudici contabili «non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento»

Pubblicato il: 01/08/2026 – 22:40
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Corte dei Conti: nessun rilievo sull’uscita dal commissariamento della sanità calabrese
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CATANZARO «Non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento in epigrafe». Così la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti si è espressa sul commissariamento della sanità in Calabria.      
Secondo quanto riferito all’Ansa da fonti del ministero della Salute la Sezione di controllo non registra né annulla la delibera del Consiglio dei ministri che determina l’uscita dal commissariamento della sanità calabrese. Non viene quindi mosso alcun rilievo sulla fine del regime di commissariamento nella regione. (Ansa)

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