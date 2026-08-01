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il difensore centrale

Il Catanzaro non si ferma: ufficiale anche l’arrivo di Marco Ruggero

Dopo Garnica e Pafundi, i giallorossi piazzano un altro colpo. Il difensore classe 2000 arriva dallo Spezia con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Pubblicato il: 01/08/2026 – 18:10
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Il Catanzaro non si ferma: ufficiale anche l’arrivo di Marco Ruggero
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CATANZARO Dopo Garnica e Pafundi arrivati nelle ultime ore in giallorosso, il Catanzaro  ha comunicato di aver acquisito dallo Spezia Calcio le prestazioni sportive del difensore centrale Marco Ruggero.
Nato a Padova nel 2000, Ruggero è cresciuto nel settore giovanile biancoscudato, e dopo due campionati tra i professionisti con la Virtus Verona, ha vestito in serie B la maglia Juve Stabia (53 presenze complessive, con una rete e 4 assist) e, nella seconda parte della scorsa stagione, quella dello Spezia.
Ruggero arriva nel club giallorosso con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In caso di acquisizione a titolo definitivo, il calciatore ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2029.

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