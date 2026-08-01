Tsunami di calore sull’Italia, lunedì 25 città da bollino rosso
Tra quelle monitorate si salvano Messina e Reggio Calabria
MILANO Tsunami di calore sull’Italia. Agosto si apre con un weekend da record e lunedì andrà ancora peggio: su 27 città monitorate dalla sorveglianza del ministero della Salute, nell’ultimo aggiornamento del bollettino per lunedì 3 agosto si contano 25 bollini rossi. Allerta massima, di livello 3, da Nord a Sud, indice di possibili rischi per la salute della popolazione generale e non solo dei più fragili. Si salvano soltanto Messina e Reggio Calabria, contrassegnate dal bollino giallo segno di pre-allerta (livello 1). Le 25 città che raggiungeranno il livello 3 di rischio lunedì 3 agosto sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti , Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.
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