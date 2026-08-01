Vinitaly and the City sbarca a Reggio Calabria: vino, musica e spettacoli sul Lungomare

Calabria in Wine

REGGIO CALABRIA Dopo il successo registrato al Parco archeologico di Sibari, Vinitaly and the City si prepara a vivere il suo secondo appuntamento calabrese. Sabato 8 e domenica 9 agosto la manifestazione farà tappa per la prima volta a Reggio Calabria, portando sul Lungomare Italo Falcomatà il meglio dell’enologia regionale e nazionale. L’evento nasce dalla rinnovata collaborazione tra Regione Calabria e Veronafiere e punta a coniugare degustazioni, promozione delle produzioni vitivinicole, cultura e scoperta del patrimonio storico e paesaggistico della Città dello Stretto. Dopo l’edizione di Sibari, anche l’appuntamento reggino sarà infatti caratterizzato da un forte legame con l’identità del territorio. Il vino diventerà così il filo conduttore di un’esperienza costruita tra tradizioni, archeologia, musica e spettacolo, in uno dei luoghi simbolo della Calabria. L’organizzazione è curata dal dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e dall’Arsac, con la collaborazione del Comune di Reggio Calabria.



«L’entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrati a Sibari confermano la validità di un progetto che continua a crescere e a promuovere con efficacia l’immagine della Calabria», ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo. «Ora siamo pronti a vivere una nuova sfida con la prima edizione di Vinitaly and the City Reggio Calabria – ha aggiunto – un appuntamento che porterà il grande vino italiano in uno scenario di straordinario fascino, dove storia, cultura e identità si intrecciano con le eccellenze vitivinicole della nostra regione». Per il presidente di Veronafiere Federico Bricolo, il debutto a Reggio rappresenta «un nuovo passo nella crescita di un format che, nato a Verona, sta dimostrando di saper mettere radici in luoghi simbolici del Paese». «Il Lungomare Falcomatà, conosciuto come il chilometro più bello d’Italia – ha sottolineato Bricolo – sarà uno scenario straordinario per raccontare le produzioni vitivinicole e l’identità di questa terra». La vicinanza con Messina, inoltre, potrebbe favorire la partecipazione del pubblico siciliano, trasformando la manifestazione in «una festa del vino capace di unire idealmente le due sponde». Anche a Reggio Calabria sarà protagonista Rai Radio2. L’8 e il 9 agosto, dalle 20 alle 22, Martina Martorano condurrà dal Lungomare due puntate speciali di “Era Ora”, nell’ambito del progetto realizzato con Regione Calabria e Calabria Film Commission. Alle 22.30 l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” ospiterà invece i concerti a ingresso gratuito. L’8 agosto saliranno sul palco Maria Antonietta e Colombre, seguiti dal dj set di Martina Martorano. Il 9 agosto sarà la volta di Serena Brancale. «Stiamo definendo un programma ricco di appuntamenti che avrà nel vino il suo protagonista assoluto, affiancato da spettacolo, intrattenimento e momenti di approfondimento dedicati alla cultura enogastronomica», ha spiegato la direttrice generale di Arsac Fulvia Caligiuri. L’obiettivo, ha aggiunto, è offrire ai visitatori un’esperienza capace di valorizzare le eccellenze vitivinicole calabresi e raccontare l’identità e l’ospitalità della regione attraverso uno dei suoi scenari più rappresentativi.