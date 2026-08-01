Panettieri diventa il paese di Pinocchio: cinque notti tra fiaba, luci e magia

L’EVENTO

PANETTIERI Manca meno di una settimana all’inaugurazione di «Panettando e Fiabando – Pinocchio, il Borgo in Fiaba», uno degli eventi più attesi dell’estate calabrese. Dal 7 all’11 agosto, ogni sera dalle 21 alle 24, Panettieri, piccolo borgo incastonato tra le province di Cosenza e Catanzaro, si trasformerà in un luogo magico, aprendo le porte di una Collodi multimediale nella quale il pubblico potrà non soltanto viaggiare con la fantasia, ma anche interagire con i personaggi dell’immortale fiaba di Carlo Lorenzini, conosciuto con lo pseudonimo di Collodi. Protagonista sarà naturalmente Pinocchio, il burattino di legno destinato a diventare un bambino in carne e ossa, che a Panettieri assumerà invece le sembianze di un colosso tridimensionale alto più di sei metri.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale che, con il supporto della Pro loco e dell’intera comunità, dopo aver consolidato la tradizione natalizia con l’esperienza ultradecennale del Presepe vivente, ha deciso di rendere unica anche l’estate del borgo. Accanto al Comune, protagonisti del progetto sono Marco Barozzi e la società milanese Archè Touch the Future, insieme ad Antonio e Massimo Scarpelli di AM Luminarie di Cosenza. Una sfida affrontata con spirito pionieristico e con l’obiettivo di costruire uno spettacolo mai visto prima in Calabria.

«L’empatia, la disponibilità e la voglia di fare e di stupire che abbiamo trovato qui non le abbiamo riscontrate in altri luoghi», ha raccontato Marco Barozzi. «Stanno compiendo un lavoro eccezionale, costruendo un vero e proprio paese dentro il borgo, dove attraverso le nostre proposte faremo rivivere e toccare con mano Pinocchio e tutti i personaggi della meravigliosa fiaba di Lorenzini».

Lo spettacolo sarà fortemente multimediale e interattivo. Tra attori e avatar, gli spettatori potranno dialogare direttamente con i protagonisti del racconto, riprodotto rispettando la versione originale dell’opera. Tra le attrazioni più imponenti ci sarà un pescecane lungo nove metri e mezzo, già arrivato a Panettieri dopo aver attraversato l’Italia. Nessuna balena, dunque, ma proprio il temibile animale raccontato da Collodi. «Vedrete un Pinocchio alto più di sei metri», ha anticipato Barozzi. «Ci saranno artisti bravissimi, tra cui un ragazzo capace di realizzare cose strabilianti con le bolle di sapone, un ledwall di quattro metri per due e una kiss cam con cui sarà possibile scattare dei selfie. Il resto lo lasciamo all’immaginazione». Secondo Barozzi, «Panettando e Fiabando sarà uno spettacolo mai visto prima in Calabria, che fa dell’originalità la propria forza e nel quale ogni spettatore, grande o piccolo, potrà trovare il modo di immedesimarsi. Sarà il primo di tanti racconti meravigliosi destinati a caratterizzare le prossime estati». Fondamentale sarà anche il contributo scenografico di Sonia Cavuoto, mentre a dare vita all’intero allestimento saranno le creazioni luminose curate da Antonio e Massimo Scarpelli e dal loro gruppo di lavoro.

«Stiamo lavorando per realizzare materialmente e artisticamente, tutto rigorosamente a mano, i giochi di luce che renderanno il Pinocchio in 3D e gli altri personaggi indimenticabili», ha spiegato Antonio Scarpelli. «Le nostre officine sono il laboratorio creativo di pezzi esclusivi e unici. Non c’è nulla di preimpostato: ogni elemento viene realizzato da zero». Le luci trasformeranno così le scenografie in un grande spettacolo immersivo, accendendo vie, piazze e installazioni nel cuore del borgo. Non resta dunque che attendere il momento in cui il sipario si alzerà su Panettieri e le porte del paese si spalancheranno sul mondo incantato di Pinocchio, trasformando per cinque sere il piccolo centro calabrese in un autentico borgo delle fiabe.