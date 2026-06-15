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Concessioni balneari e demaniali, la Regione apre un contenzioso alla Consulta contro lo Stato

La Giunta propone ricorso contro la legge che incarica il ministero delle Infrastrutture di creare un modello nazionale di bando di gara

Pubblicato il: 15/06/2026 – 21:27
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Concessioni balneari e demaniali, la Regione apre un contenzioso alla Consulta contro lo Stato
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CATANZARO Conflitto in vista tra Regione Calabria e Stato sul tema delle concessioni demaniali e balneari, in particolare sulla norma che incarica il ministero delle Infrastrutture di creare un modello nazionale di bando di gara. Con una delibera adottata sui proposta del presidente Roberto Occhiuto, infatti, la Giunta ha deciso la proposizione di un ricorsoalla Consulta per far dichiarare incostituzionale l’articolo 8 del decreto legge 32 del 2026, convertito con la legge 71, che stabilisce che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve predisporre uno schema di bando-tipo per le gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e sottoporlo alla Conferenza Unificata per acquisirne il parere. La Calabria sostiene che il governo, imponendo un modello nazionale di bando per assegnare le concessioni balneari e demaniali, invada le competenze che la Costituzione attribuisce anche alle Regioni e che avrebbe dovuto concordare le regole con esse, non limitarsi a chiedere un semplice parere. Nella delibera che dà il via al ricorso alla Corte costituzionale infatti la Regione lamenta la violazione di diversi articoli della Costituzione, in particolare la violazione dell’autonomia delle Regioni (artt. 5 e 114), della ripartizione delle competenze (art. 117) che stabilisce quali materie spettano allo Stato e quali alle Regioni, del principio di sussidiarietà (art. 118), del principio dell’autonomia finanziaria e amministrativa (art. 119), del principio di leale collaborazione che impone a Stato e Regioni di collaborare quando le competenze si sovrappongono. (a. c.)

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