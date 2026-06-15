Crotone, Confindustria chiama a raccolta istituzioni e club: domani iscrizione e vertice per il futuro rossoblù

momento delicato

CROTONE Un tavolo istituzionale e imprenditoriale per provare a dare nuove certezze al futuro del Fc Crotone. È questo lo spirito dell’incontro convocato da Confindustria Crotone per domani, martedì 16 giugno alle ore 16, presso la sede di via Cutro 26, che vedrà la partecipazione dei vertici del club rossoblù e del sindaco Vincenzo Voce. L’appuntamento arriva in un momento delicato per la società, chiamata a gestire una fase complessa sul piano economico e organizzativo, con l’attenzione già rivolta alla prossima stagione sportiva e alle scadenze legate all’iscrizione al campionato di Serie C, fissate proprio per domani. Da questo punto di vista, dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi, la fiducia sul buon esito della domanda di iscrizione sembrerebbe alta, ma resta il momento delicato del club. Ecco il motivo dell’incontro di domani.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, mondo produttivo e dirigenza sportiva per individuare possibili azioni di sostegno al club, patrimonio sportivo e identitario della città e dell’intero territorio crotonese.

Il confronto si inserisce nel solco delle interlocuzioni già avviate nelle ultime settimane tra il presidente Gianni Vrenna e il sindaco Vincenzo Voce, che aveva già richiamato l’attenzione del tessuto imprenditoriale locale sulla necessità di un impegno condiviso per accompagnare la società in una fase considerata particolarmente delicata.

La situazione del Crotone, infatti, resta condizionata anche dalle difficoltà legate al contesto gestionale e alle ripercussioni dell’amministrazione giudiziaria, elementi che rendono più complessa la pianificazione delle attività future e degli investimenti necessari per affrontare il prossimo campionato.

In questo scenario, il tavolo di domani assume un valore strategico: non solo come momento di confronto, ma come possibile primo passo verso una rete di sostegno più ampia che coinvolga imprese e istituzioni locali. L’esito dell’incontro potrebbe rappresentare un passaggio chiave per delineare scenari e prospettive in vista della stagione 2026/2027, in un momento in cui il club rossoblù è chiamato a trovare nuove forme di equilibrio e sostegno per garantire continuità al proprio progetto sportivo. (redazione@corrierecal.it)

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