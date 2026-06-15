Vasto incendio a Laurignano, vigili del fuoco al lavoro

L’emergenza

DIPIGNANO Momenti di apprensione a Laurignano, frazione del comune di Dipignano, in località Specola, dove nel pomeriggio è divampato un incendio di vaste proporzioni. Il rogo sta interessando un’ampia area di campagna e, complice la vegetazione secca, si è rapidamente propagato avvicinandosi ad alcune abitazioni della zona. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme. L’intervento risulta particolarmente complesso a causa della conformazione del territorio e dell’estensione del fronte del fuoco. I soccorritori stanno lavorando per evitare che l’incendio possa raggiungere le case e provocare ulteriori danni. Numerosi residenti seguono con preoccupazione l’evolversi dell’emergenza, mentre l’area resta presidiata dai vigili del fuoco. (fra.vel.)