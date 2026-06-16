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A Maierato due giorni dedicati ai temi del lavoro: il congresso Uil Calabria tra IA, caporalato e sviluppo

Appuntamento per lunedì 22 e martedì 23 giugno, alla presenza del segretario nazionale UIL, PierPaolo Bombardieri

Pubblicato il: 16/06/2026 – 17:06
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A Maierato due giorni dedicati ai temi del lavoro: il congresso Uil Calabria tra IA, caporalato e sviluppo
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CATANZARO “Il lavoro cambia, i diritti restano. L’intelligenza artificiale al servizio delle persone” è il titolo del Congresso regionale della UIL Calabria, in programma lunedì 22 e martedì 23 giugno 2026 al Popilia Country Resort di Maierato. Un appuntamento che chiama a raccolta delegati, istituzioni, imprese e mondo accademico per discutere del presente e del futuro del lavoro in Calabria, in un momento in cui la trasformazione tecnologica impone scelte decisive per la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La sessione pubblica dei lavori prenderà il via lunedì 22 giugno alle ore 15:00 con la relazione introduttiva della segretaria generale della UIL Calabria, Mariaelena Senese, a cui seguiranno gli interventi degli ospiti invitati dal sindacato a portare un contributo al dibattito. Tra i relatori attesi figurano il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, i vertici di Unindustria Calabria e Unioncamere. Non mancheranno gli esempi di best practice aziendali e i contributi di professionisti ed esperti. Le conclusioni sono affidate al segretario generale della UIL nazionale PierPaolo Bombardieri. Martedì spazio agli interventi dei delegati e ad altri esempi di buone e innovative pratiche del contesto produttivo e lavorativo calabrese. Ci saranno anche gli studenti dell’ITTS “E. Scalfaro” di Catanzaro, protagonisti della creazione di una rivista interamente dedicata al tema della formazione e della diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro. Tra i temi al centro del dibattito congressuale, due delle grandi questioni che attraversano il presente e il futuro del lavoro in Calabria e nel Paese.  La prima riguarda l’intelligenza artificiale e il suo impatto sul mondo produttivo: come governare la transizione tecnologica affinché l’innovazione produca diritti e non nuove disuguaglianze, come tutelare le lavoratrici e i lavoratori esposti ai processi di automazione, come fare in modo che la tecnologia sia davvero al servizio delle persone e non contro di esse.  La seconda questione riguarda la fiscalità locale e il suo impatto diretto su salari e pensioni: in Calabria, dove il peso tributario si somma a un sistema di servizi ancora insufficiente, ridurre il carico fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni più basse non è soltanto una misura economica, ma una scelta di giustizia sociale per lo sviluppo territoriale.

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