Incendio sul Pollino, arrestato il presunto piromane. Stava per appiccare un nuovo rogo

le indagini

MORANO CALABRO I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Castrovillari e dei Nuclei Parco di Morano Calabro e di Mormanno hanno tratto in arresto, questo mattina intorno alle 12:30, in stato di flagranza, un 56enne del luogo, accusato di incendio boschivo. L’arresto è giunto a conclusione di un’intensa attività investigativa condotta sul territorio dall’Arma Forestale, disposta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. L’attività è stata coordinata dal Tenente Colonnello Mirabelli comandante del Gruppo di Cosenza. Il presunto responsabile è stato fermato nei pressi di una strada che da Morano conduce a San Basile. Costantemente monitorato, l’uomo è stato fermato pochi istanti prima che potesse appiccare un nuovo rogo, immortalato dalle immagini girate dai droni.

Le indagini

Le indagini, dirette dal gruppo carabinieri Forestale di Cosenza, si sono intensificate nelle ultime settimane a fronte di una serie di incendi che hanno interessato la zona, compresa l’area protetta del Parco nazionale del Pollino. L‘episodio per cui si procede riguarda un rogo divampato in località “Vado” di Morano Calabro, fuori dal perimetro del parco, in una zona di macchia mediterranea e colture agrarie prossima a un bosco di alto fusto di conifere e specie quercine, già interessata nei giorni precedenti da un vasto incendio. L’intervento delle squadre antincendio della Regione Calabria e del Parco del Pollino ne ha contenuto la propagazione.

I rilievi effettuati dai militari impegnati sul territorio, anche mediante l’impiego di un aeromobile, hanno consentito di ricostruire nell’immediatezza la dinamica dell’accensione: le immagini acquisite mostrano un’utilitaria che si accosta al ciglio della strada e un uomo che appicca il fuoco alla vegetazione, per poi allontanarsi rapidamente. La persona, già da tempo sottoposta a un mirato servizio di osservazione e pedinamento, è stata bloccata dai militari nell’immediatezza del fatto e tratta in arresto in stato di flagranza. Espletate le formalità di rito disposte dall’Autorità giudiziaria, è stata condotta presso la casa circondariale di Castrovillari. (f.b.)

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