Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la decisione

Crotone, Futuro Nazionale “entra” in Consiglio comunale. Flotta e Familiari passano con Vannacci

I due consiglieri hanno aderito al partito di destra. Furgiuele: «Siamo il porto sicuro di chi è deluso dal centrodestra tradizionale»

Pubblicato il: 04/08/2026 – 16:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Crotone, Futuro Nazionale “entra” in Consiglio comunale. Flotta e Familiari passano con Vannacci
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

CROTONE  I consiglieri comunali di Crotone Saverio Flotta e Vincenzo Familiari annunciano la propria adesione a Futuro Nazionale, movimento presieduto dall’europarlamentare Roberto Vannacci. Una scelta motivata dalla volontà di portare avanti un’azione politica libera, vicina ai bisogni reali dei cittadini e radicata nel territorio. «Aderiamo con convinzione a Futuro Nazionale perché sentivamo il bisogno di un’alternativa che metta al primo posto meritocrazia, sicurezza, difesa del territorio e pragmatismo – dichiarano i due consiglieri. È fondamentale riavvicinare i cittadini alle istituzioni con una presenza costante in mezzo alla gente, lontano dalle logiche di Palazzo e vicini al buonsenso e alle istanze della comunità».

Flotta sarà capogruppo

«Oggi intraprendo un nuovo percorso con convinzione ed entusiasmo», afferma Saverio Flotta, che sarà capogruppo. «Ho scelto insieme al collega di aderire a Futuro Nazionale perché sentivo l’esigenza di un progetto che metta al centro la difesa della nostra comunità e il contatto diretto con i territori. Condividiamo appieno il Manifesto e un’azione politica che non si pieghi alle logiche dei partiti tradizionali. A livello locale lavoreremo incessantemente per i cittadini, offrendo risposte concrete e difendendo la comunità dalle sfide del globalismo, nel rispetto del mandato popolare ricevuto a sostegno del sindaco Voce, da noi fortemente sostenuto e riconfermato con un grande plebiscito».

Furgiuele: «Siamo il porto sicuro di chi è deluso dal centrodestra»

«Le adesioni di Saverio Flotta e Vincenzo Familiari confermano che Futuro Nazionale continua a crescere in Calabria grazie a donne e uomini che scelgono di mettersi in gioco con coraggio e coerenza. Futuro Nazionale è il porto sicuro per chi è rimasto deluso dal centrodestra tradizionale e non si riconosce più in un’azione politica che ha progressivamente smarrito valori, identità e battaglie storiche. Le nostre porte sono aperte a tutti coloro che vogliono tornare a fare politica con idee forti, identità precise e radicamento nei territori, ma anche ai tanti cittadini che avevano smesso di votare perché non si sentivano più rappresentati. Stiamo costruendo una casa politica credibile per chi chiede coerenza, coraggio e una vera alternativa», commenta il deputato Domenico Furgiuele, responsabile regionale della Calabria di Futuro Nazionale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CONSIGLIO COMUNALE
futuro nazionale
futuro nazionale calabria
Rilevanti
roberto vannacci
Saverio Flotta
vannacci
vincenzo familiari
Categorie collegate
Crotone
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x