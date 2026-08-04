Crotone, Futuro Nazionale “entra” in Consiglio comunale. Flotta e Familiari passano con Vannacci

la decisione

CROTONE I consiglieri comunali di Crotone Saverio Flotta e Vincenzo Familiari annunciano la propria adesione a Futuro Nazionale, movimento presieduto dall’europarlamentare Roberto Vannacci. Una scelta motivata dalla volontà di portare avanti un’azione politica libera, vicina ai bisogni reali dei cittadini e radicata nel territorio. «Aderiamo con convinzione a Futuro Nazionale perché sentivamo il bisogno di un’alternativa che metta al primo posto meritocrazia, sicurezza, difesa del territorio e pragmatismo – dichiarano i due consiglieri. È fondamentale riavvicinare i cittadini alle istituzioni con una presenza costante in mezzo alla gente, lontano dalle logiche di Palazzo e vicini al buonsenso e alle istanze della comunità».

Flotta sarà capogruppo

«Oggi intraprendo un nuovo percorso con convinzione ed entusiasmo», afferma Saverio Flotta, che sarà capogruppo. «Ho scelto insieme al collega di aderire a Futuro Nazionale perché sentivo l’esigenza di un progetto che metta al centro la difesa della nostra comunità e il contatto diretto con i territori. Condividiamo appieno il Manifesto e un’azione politica che non si pieghi alle logiche dei partiti tradizionali. A livello locale lavoreremo incessantemente per i cittadini, offrendo risposte concrete e difendendo la comunità dalle sfide del globalismo, nel rispetto del mandato popolare ricevuto a sostegno del sindaco Voce, da noi fortemente sostenuto e riconfermato con un grande plebiscito».

Furgiuele: «Siamo il porto sicuro di chi è deluso dal centrodestra»

«Le adesioni di Saverio Flotta e Vincenzo Familiari confermano che Futuro Nazionale continua a crescere in Calabria grazie a donne e uomini che scelgono di mettersi in gioco con coraggio e coerenza. Futuro Nazionale è il porto sicuro per chi è rimasto deluso dal centrodestra tradizionale e non si riconosce più in un’azione politica che ha progressivamente smarrito valori, identità e battaglie storiche. Le nostre porte sono aperte a tutti coloro che vogliono tornare a fare politica con idee forti, identità precise e radicamento nei territori, ma anche ai tanti cittadini che avevano smesso di votare perché non si sentivano più rappresentati. Stiamo costruendo una casa politica credibile per chi chiede coerenza, coraggio e una vera alternativa», commenta il deputato Domenico Furgiuele, responsabile regionale della Calabria di Futuro Nazionale.

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