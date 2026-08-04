Incontro a Lamezia tra il gruppo del Pd in Consiglio regionale e i sindacati

l’agenda politica

LAMEZIA TERME Si è svolta oggi a Lamezia, presso la sede del Partito Democratico della Calabria, una lunga e proficua riunione, protrattasi per circa tre ore, tra il gruppo del Pd in Consiglio regionale e i rappresentanti regionali dei sindacati Gianfranco Trotta (Segretario Cgil), Giuseppe Lavia (Segretario Cisl) e Paolo Cretella (segretario Uil Cosenza in rappresentanza della Segretaria Mariaelena Senese). Lo riferisce una nota. Il dibattito è stato introdotto dal capogruppo Ernesto Alecci e ha registrato la partecipazione dei consiglieri Rosellina Madeo, Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio. Si è trattato di un confronto ampio, che ha analizzato nel dettaglio i numerosi dossier che riguardano il futuro della Calabria. Sanità, trasporti, turismo, autonomia differenziata, infrastrutture, aree interne, dissesto idrogeologico e, naturalmente, il lavoro, sono solo alcuni dei temi affrontati in merito ai quali i partecipanti al tavolo hanno espresso il proprio punto di vista e la propria visione, partendo non da prese di posizione ideologiche, ma facendo riferimento costantemente a dati e episodi documentati. Il Gruppo del Pd, come spesso evidenziato anche all’interno del Consiglio regionale, ha voluto ribadire i dubbi sulle politiche messe in campo dalla Governance regionale e confrontarsi con le parti sindacali sulle proprie proposte da attuare nel prossimo futuro. In numerosi settori, infatti, il Presidente Occhiuto e la Giunta regionale continuano a comunicare performance straordinarie capaci di costruire artificialmente una narrazione della nostra regione che nella realtà non esiste. Una comunicazione artefatta che si scontra quotidianamente con i disagi che i cittadini calabresi continuano a vivere nella sanità pubblica, con i dati dei giovani che devono “fuggire” per crearsi un futuro, con le infrastrutture che rimangono solo sulla carta (e a volte nemmeno su quella…), con la crescita allarmante del numero di NEET, con la stagnazione del reddito pro capite e la diffusione di un lavoro precario e incapace di creare condizioni stabili per il futuro. Ogni argomento è stato oggetto di confronto serrato tra le parti, partito dall’analisi della situazione attuale fino alle possibili proposte per un miglioramento della situazione duraturo e tangibile da parte dei cittadini. Massima soddisfazione è stata espressa, infine, dal Gruppo Pd in merito a questo tipo di modalità di lavoro che nelle intenzioni di tutti potrà essere replicato nei mesi successivi, sia tramite incontri come quello odierno di carattere generale, sia tramite incontri di carattere tematico sui singoli dossier nei vari territori.

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