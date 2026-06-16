Follia ad Amantea, colpisce un vicino con un’ascia: arrestato

il grave episodio

AMANTEA Una lite tra vicini è degenerata in violenza ad Amantea, diverse persone sono rimaste ferite e un uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato. I fatti sono avvenuti all’alba di ieri in via Molise, l’intervento dei Carabinieri ha fermato una aggressione a colpi di ascia. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 6 del mattino un ragazzo di 18 anni stava rientrando a casa insieme alla sorella e a due amici dopo aver assistito a un concerto. Arrivato davanti all’abitazione, avrebbe trovato alcuni blocchi di cemento collocati davanti al cancello. Dopo averli spostati, sarebbe nato un acceso confronto con un vicino di casa, con il quale la famiglia avrebbe avuto già in passato rapporti difficili. La situazione sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo, secondo quanto emerso nelle prime fasi delle indagini, sarebbe uscito dall’abitazione armato di un’ascia e avrebbe colpito il giovane a una gamba. Nel tentativo di soccorrerlo e di bloccare l’aggressione, sarebbero rimasti feriti anche il padre, la sorella e il fratello minore del ragazzo. Ad avere la peggio è stato il padre del 18enne, trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno arrestato il presunto aggressore. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero essere decisive per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.