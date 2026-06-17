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Traffico e detenzione di droga a Cosenza, tre assoluzioni

La decisione del giudice Iole Vigna che ha ritenuto validi gli argomenti proposti dal collegio difensivo

Pubblicato il: 17/06/2026 – 20:04
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Traffico e detenzione di droga a Cosenza, tre assoluzioni
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COSENZA Il giudice del tribunale di Cosenza, Iole Vigna, ha assolto tre imputati V.G. M.G. G. C., difesi dagli avvocati Mario Scarpelli, Gianpiero Calabrese e Marco Caraffa. Gli imputati, una donna e due uomini, erano accusati di traffico e detenzione illecita di droga. Al termine della camera di consiglio, la giudice ha ritenuto valide le proposte suggerite dal collegio difensivo e assolto gli imputati perchè il fatto non sussiste. (f.b.)

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