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Autonomia differenziata, Irto: «La Calabria non può pagare il prezzo di un patto di potere»

E’ quanto afferma il senatore e segretario del Pd Calabria su quanto sta accadendo in commissione Affari costituzionali

Pubblicato il: 18/06/2026 – 19:42
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Autonomia differenziata, Irto: «La Calabria non può pagare il prezzo di un patto di potere»
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«Al Senato le opposizioni stanno portando avanti un ostruzionismo duro, unitario e determinato contro il tentativo della Lega di aggirare i rilievi e limiti fissati dalla Corte costituzionale sulla legge di attuazione dell’autonomia differenziata». Lo afferma il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria. «Quanto sta accadendo in Commissione Affari costituzionali – prosegue il senatore – è molto grave. La maggioranza e il governo hanno impedito perfino le audizioni dei ministri competenti, negando al Parlamento la possibilità di conoscere contenuti ed effetti concreti delle preintese su materie essenziali come la sanità e la protezione civile». «Si tratta – accusa l’esponente dem – di una forzatura politica e istituzionale inaccettabile. Dopo i rilievi della Corte costituzionale, ci saremmo aspettati trasparenza, confronto e rispetto delle prerogative parlamentari. Invece assistiamo a un tentativo di accelerare nel silenzio, di sottrarre informazioni essenziali ai cittadini e alle istituzioni». «Per la Calabria – denuncia Irto – la posta in gioco è altissima. Mi riferisco a diritti fondamentali, a partire dalla tutela della salute, dalla gestione delle emergenze ambientali, degli incendi e del dissesto idrogeologico. La regione, che sconta ancora profonde diseguaglianze territoriali, rischia di subire ulteriori penalizzazioni». «L’impressione è che nella maggioranza si stia consumando un patto di potere: la Lega insiste sull’autonomia differenziata, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia scelgono il silenzio. Noi continueremo a opporci con fermezza, dentro e fuori il Parlamento, perché – conclude Irto – l’unità sostanziale del Paese e l’uguaglianza dei diritti non possono diventare merce di scambio politico».

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