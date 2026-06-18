‘Ndrangheta e appalti, blitz della Dda. Il plauso dell’USIC Calabria

la nota

CATANZARO L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) – Segreteria Regionale Calabria – esprime il più vivo e sentito compiacimento per la brillante operazione giudiziaria condotta nelle ultime ore sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catanzaro.

​Un plauso straordinario va ai colleghi del Nucleo Investigativo di Lamezia Terme, guidati con determinazione dal Tenente Colonnello Giuseppe Merola. Le donne e gli uomini dell’Arma che operano in questo territorio, storicamente complesso e profondamente segnato dalla pervasività della criminalità organizzata, dimostrano ogni giorno di essere un baluardo imprescindibile di legalità. Da anni in primissima linea, questi professionisti della sicurezza operano con spirito di sacrificio e attaccamento alle istituzioni, affrontando rischi enormi per disarticolare i comitati d’affari e le infiltrazioni mafiose nel settore cruciale degli appalti pubblici.

​L’eccezionale risultato conseguito è il frutto maturo di questo instancabile impegno quotidiano, amplificato e valorizzato da un’attività di coordinamento e direzione strategica di primissimo ordine. L’USIC Calabria intende pertanto tributare un formale ringraziamento ai vertici che guidano i reparti con lungimiranza e autorevolezza: il Tenente Colonnello Gianluca Zara, alla guida del Gruppo di Lamezia Terme, e il Comandante Provinciale di Catanzaro, Generale di Brigata Giovanni Pellegrino.

​“Laddove l’illegalità tenta di soffocare lo sviluppo del territorio, lo Stato risponde con l’inflessibile fermezza di una squadra straordinaria: il successo di questa operazione risiede nella perfetta sintesi tra l’eroico e quotidiano acume investigativo dei colleghi sul campo e l’eccelsa, rigorosa guida strategica dei nostri alti Ufficiali, fari di una legalità che non arretra mai.”

​L’USIC continuerà a sostenere e a valorizzare il lavoro di questi straordinari servitori dello Stato, ribadendo la necessità di supportare in ogni sede il personale che, con altissima professionalità, onora quotidianamente la divisa e garantisce la libertà dei cittadini calabresi.