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i controlli della polizia

Villa San Giovanni, arrestato per possesso di documenti falsi

Denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli

Pubblicato il: 18/06/2026 – 13:11
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Villa San Giovanni, arrestato per possesso di documenti falsi
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VILLA SAN GIOVANNI Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in forza presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Villa San Giovanni (RC), ha arrestato un uomo ritenuto responsabile del reato di possesso di documenti di identificazione falsi e lo ha altresì denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. La competente Autorità Giudiziaria, all’esito del giudizio direttissimo, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti dell’uomo, da ritenere non colpevole sino all’esito del procedimento penale instaurato a suo carico, la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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