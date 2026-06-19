Autonomia differenziata, mozione urgente di Ranuccio in Consiglio regionale

l’iniziativa

REGGIO CALABRIA «Il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio ha depositato una mozione urgente per chiedere che il Presidente della Giunta regionale riferisca immediatamente in Aula sulle recenti decisioni assunte in sede di Conferenza Stato-Regioni in materia di Autonomia Differenziata. L’iniziativa nasce dopo il parere favorevole espresso il 5 aprile dalla Conferenza Stato-Regioni sugli schemi di intesa preliminare con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria riguardanti materie particolarmente delicate quali salute, protezione civile e previdenza integrativa». Lo riporta una nota. «Si tratta di una scelta che desta forte preoccupazione – afferma Ranuccio – soprattutto perché assunta nonostante il parere contrario espresso dall’ANCI e da altre Regioni. Parliamo di un progetto che rischia di aumentare ulteriormente le disuguaglianze territoriali e di indebolire il principio di solidarietà nazionale». Nella mozione viene evidenziato come l’attuazione dell’Autonomia Differenziata, in assenza del pieno finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e di efficaci meccanismi di perequazione, possa produrre effetti particolarmente negativi per la Calabria. «Il rischio concreto – prosegue il Vice Presidente del Consiglio regionale – è quello di una sanità sempre più diseguale, con le regioni economicamente più forti in grado di attrarre medici, infermieri e personale qualificato attraverso strumenti incentivanti e forme di previdenza integrativa che la Calabria difficilmente potrebbe sostenere. Sarebbe un colpo durissimo per un sistema sanitario che già oggi soffre una grave carenza di personale». Ranuccio richiama inoltre la sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha ribadito come l’autonomia non possa compromettere l’unità economica e giuridica della Repubblica né il principio di solidarietà tra i territori. L’Autonomia Differenziata – conclude Ranuccio – non può trasformarsi in una competizione tra regioni ricche e regioni povere. La Calabria ha il diritto di sapere quale posizione stia assumendo il proprio Presidente e quali conseguenze potrebbero derivare da scelte che incidono direttamente sul futuro dei servizi essenziali e sul diritto alla salute dei cittadini». Per queste ragioni la mozione impegna il Presidente della Giunta regionale a riferire con urgenza al Consiglio regionale affinché l’Assemblea possa discutere apertamente una questione destinata a incidere profondamente sul futuro della Calabria e dell’intero Paese».

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