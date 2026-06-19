Conclusi i lavori di messa in sicurezza sulla SP 53 “Vazzano Vallelonga”. A breve la riapertura al traffico – VIDEO

intervento completato

CATANZARO Anas ha ultimato l’intervento di ripristino lungo la strada provinciale 53 “Vazzano Vallelonga”, nel tratto compreso tra il km 6,800 e il km 6,850, in provincia di Vibo Valentia. L’attività, condotta da Anas in via eccezionale su richiesta della Prefettura e della Provincia di Vibo Valentia, ha consentito di mettere in sicurezza il tratto precedentemente interdetto a causa di un movimento franoso, permettendo così il superamento dei disagi per le comunità locali.

Al fine di garantire la massima sicurezza agli utenti, la circolazione sarà ripristinata in modalità provvisoria mediante l’istituzione di un senso unico alternato. Tale regime di circolazione rimarrà in vigore in attesa che la Provincia di Vibo Valentia proceda con gli interventi programmati per la stabilizzazione definitiva del corpo di frana.

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