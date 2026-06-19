Scacchetti (Spi-Cgil) a Trame: «Le destre vedono nel sindacato uno dei più grandi ostacoli al loro sviluppo»

la dichiarazione

LAMEZIA TERME “Le destre vedono nel sindacato uno dei più grandi ostacoli al loro sviluppo perché, pur tra difficoltà e limiti, prova ogni giorno democraticamente a dare attuazione ai principi costituzionali di inclusione, solidarietà, protagonismo e centralità del lavoro”, ha affermato Tania Scacchetti, Segretaria generale dello Spi-CGIL, intervenendo al Festival dei libri sulle mafie “Trame” in corso a Lamezia Terme in occasione della presentazione della ricerca “Sindacato, eversione neofascista, relazioni criminali e terrore globale” di Giuliano Benincasa (Università di Bologna).

“L’attacco alla sede della CGIL a Roma nel 2021 non fu soltanto l’assalto a una sede fisica, ma all’intero movimento dei lavoratori e alla sua dignità. Un momento di grande smarrimento, ma anche di grande reazione e consapevolezza”. Secondo la dirigente sindacale, quell’episodio segnò “un salto di qualità” dell’attacco di forze autoritarie verso i presìdi democratici del Paese.