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Scacchetti (Spi-Cgil) a Trame: «Le destre vedono nel sindacato uno dei più grandi ostacoli al loro sviluppo»

Per la sindacalista l’attacco alla Cgil del 2021 è stato anche assalto alla dignità del lavoro

Pubblicato il: 19/06/2026 – 21:45
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Scacchetti (Spi-Cgil) a Trame: «Le destre vedono nel sindacato uno dei più grandi ostacoli al loro sviluppo»
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LAMEZIA TERME “Le destre vedono nel sindacato uno dei più grandi ostacoli al loro sviluppo perché, pur tra difficoltà e limiti, prova ogni giorno democraticamente a dare attuazione ai principi costituzionali di inclusione, solidarietà, protagonismo e centralità del lavoro”, ha affermato Tania Scacchetti, Segretaria generale dello Spi-CGIL, intervenendo al Festival dei libri sulle mafie “Trame” in corso a Lamezia Terme in occasione della presentazione della ricerca “Sindacato, eversione neofascista, relazioni criminali e terrore globale” di Giuliano Benincasa (Università di Bologna).
“L’attacco alla sede della CGIL a Roma nel 2021 non fu soltanto l’assalto a una sede fisica, ma all’intero movimento dei lavoratori e alla sua dignità. Un momento di grande smarrimento, ma anche di grande reazione e consapevolezza”. Secondo la dirigente sindacale, quell’episodio segnò “un salto di qualità” dell’attacco di forze autoritarie verso i presìdi democratici del Paese.

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