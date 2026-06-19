SS 106 e sviluppo del Basso Ionio, le Province di Cosenza e Crotone insieme: incontro tra Faragalli e Ammirati

territori confinanti

COSENZA La Strada Statale 106 e gli interventi infrastrutturali destinati a migliorare la sono stati al centro dell’incontro istituzionale che si è svolto presso la Provincia di Cosenza tra il Presidente Biagio Faragalli e il Presidente della Provincia di Crotone Antonio Ammirati.

L’incontro è giunto a seguito del recente confronto che il Presidente Ammirati ha avuto con l’Ing. Luigi Mupo, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria, e ha consentito ai due Presidenti di fare il punto sul percorso che interessa il tratto della SS 106 compreso tra Mirto Crosia e Crotone, un’infrastruttura strategica per il collegamento e lo sviluppo dell’intera fascia ionica calabrese. Alla riunione ha preso parte anche il neo eletto consigliere comunale di Crotone Fabio Pisciuneri.

«Abbiamo condiviso con il Presidente Ammirati la necessità di seguire passo dopo passo un’opera fondamentale per il futuro dei nostri territori – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli –. La nuova SS 106 rappresenta una priorità assoluta in termini di sicurezza, mobilità e crescita economica. Per questo motivo abbiamo deciso di attivare un coordinamento costante tra le due Province, affinché vi sia un monitoraggio continuo dell’avanzamento delle procedure e delle attività previste».

Faragalli ha inoltre evidenziato il ruolo centrale della Regione Calabria nel percorso avviato: «Rivolgiamo un sincero ringraziamento al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che sta portando avanti con determinazione un lavoro decisivo per il futuro della Statale 106. La Regione è il motore di questo processo e il nostro compito, come enti territoriali, è quello di collaborare e supportare ogni iniziativa utile affinché si possa procedere senza rallentamenti».

Nel corso dell’incontro è stata definita una linea d’azione condivisa tra le due Amministrazioni provinciali, fondata su un rapporto diretto e quotidiano con Anas e su una costante interlocuzione istituzionale.

«Abbiamo individuato una strategia chiara – ha concluso Faragalli –. Provincia di Cosenza e Provincia di Crotone lavoreranno insieme, parlando con una sola voce sui temi che riguardano la SS 106 e lo sviluppo del Basso Ionio. I cittadini attendono da anni risposte concrete e noi vogliamo contribuire affinché questo percorso possa procedere in maniera spedita, trasformandosi finalmente in risultati tangibili per il territorio».

L’incontro ha confermato la volontà dei due Enti di Area Vasta di rafforzare la collaborazione istituzionale su tutte le principali questioni infrastrutturali che interessano l’area ionica, nella consapevolezza che solo attraverso una forte sinergia sarà possibile accelerare i processi di sviluppo e garantire nuove opportunità di crescita per le comunità locali.

Nella foto da sinistra Faragalli, Ammirati e Pisciuneri