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Aggressione con machete a Roseto Capo Spulico, condannati quattro imputati

Sentenza del gup di Castrovillari per l’aggressione a due ventenni avvenuta nell’ottobre 2025 nei pressi del parco “Qualità della vita”

Pubblicato il: 20/06/2026 – 13:53
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Aggressione con machete a Roseto Capo Spulico, condannati quattro imputati
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CASTROVILLARI Condannati a sei anni e venti giorni di reclusione, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, i quattro cittadini extracomunitari ritenuti accusati del tentativo di omicidio, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre del 2025 a Roseto Capo Spulico, ai danni di due ventenni, un italiano e uno straniero. A emettere la condanna, ieri sera, al termine dell’udienza preliminare il gup di Castrovillari (nel Cosentino), Orvieto Matonti. Le parti civili sono state assistite dagli avvocati Luca Franzese e Stefano Grisolia, entrambi del foro di Castrovillari. I due giovani vennero feriti gravemente con armi da taglio, tra cui un machete, e con oggetti contundenti. L’episodio avvenne vicino a uno dei parcheggi del parco “Qualità della vita”. Le indagini sono state svolte dai carabinieri di Cassano.

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