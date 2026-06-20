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Incendi nella proprietà di Doris Lo Moro, la solidarietà della Cgil

Il segretario dell’Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese: «Fatto che merita la massima attenzione». Chiesti accertamenti rigorosi sulle cause dei due roghi

Pubblicato il: 20/06/2026 – 16:23
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Incendi nella proprietà di Doris Lo Moro, la solidarietà della Cgil
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CATANZARO «Esprimo a Doris Lo Moro la vicinanza mia personale e della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo per quanto accaduto nelle ultime ore. Apprendere che una proprietà agricola è stata interessata da due incendi a distanza di poche ore l’uno dall’altro è un fatto che non può lasciare indifferenti e che merita di essere approfondito con la massima attenzione». Lo afferma il segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Enzo Scalese. «Doris Lo Moro – aggiunge – rappresenta da molti anni una presenza autorevole nella vita pubblica della Calabria. Per questo quanto accaduto suscita particolare preoccupazione e impone un accertamento rigoroso delle cause e delle eventuali responsabilità. Saranno gli organi competenti a fare piena luce sull’episodio e occorre avere fiducia nel loro lavoro». Secondo Scalese, «in una terra che continua a misurarsi con la sfida della legalità, è fondamentale che chi svolge attività politica, istituzionale o sociale possa operare serenamente e senza alcun condizionamento. Ogni episodio che rischia di incrinare questo principio riguarda l’intera comunità e non soltanto la persona direttamente coinvolta. A Doris Lo Moro – conclude – rivolgo un sincero messaggio di solidarietà e vicinanza, con l’auspicio che gli accertamenti in corso consentano di chiarire rapidamente quanto avvenuto e di restituire piena tranquillità a lei e alla sua famiglia».

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