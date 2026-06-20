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il salvataggio

Va al mare e cade in una scarpata, uomo salvato dai Vigili del fuoco nel Catanzarese

La squadra di soccorso, intervenuta dopo la segnalazione di una persona dispersa, è riuscita a trarre in salvo il malcapitato

Pubblicato il: 20/06/2026 – 22:03
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Va al mare e cade in una scarpata, uomo salvato dai Vigili del fuoco nel Catanzarese
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CATANZARO Non si avevano più notizie da circa quattro ore, quando un uomo è stato rinvenuto cosciente, con ferite ed escoriazioni, in una scarpata e salvato dai Vigili del fuoco. L’episodio è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 19:45, in località Caminia, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Catanzaro dopo che era stata segnalata una persona dispersa. Si trattava di un uomo che si era allontanato dal bungalow presso cui soggiornava per raggiungere probabilmente la spiaggia e del quale non si avevano più notizie da circa quattro ore. Terminate le operazioni di recupero e messa in sicurezza da parte del personale dei Vigili del Fuoco con supporto di Autoscala della sede centrale, il malcapitato è stato trasportato in zona sicura ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. (redazione@corrierecal.it)

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