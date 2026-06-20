Vasto incendio a Trebisacce vicino ai cantieri della nuova SS106, in azione Canadair ed elicottero

Il rogo

TREBISACCE Un vasto incendio di vegetazione sta interessando il territorio comunale di Trebisacce, in prossimità dei cantieri per la realizzazione della nuova Statale 106. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Castrovillari, coordinata dal direttore delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco. Le attività sono finalizzate al contenimento del fronte di fiamma e alla salvaguardia delle aree circostanti, particolarmente esposte a causa delle condizioni meteorologiche e della presenza di vegetazione secca. Considerata l’estensione dell’incendio e la complessità dello scenario operativo, è stato disposto anche l’intervento dei mezzi aerei antincendio. Sono in azione due Canadair della flotta aerea dello Stato, CAN 20 e CAN 24, oltre a un elicottero della flotta regionale, impegnati in continui lanci d’acqua a supporto delle squadre a terra. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono tuttora in corso e proseguiranno fino alla completa estinzione dell’incendio e alla successiva bonifica delle aree interessate.

Oggi 60 roghi in Calabria, 15 ancora attivi



Oltre a quello in corso a Trebisacce, sono circa 60 gli incendi di vegetazione che dalle prime ore di questa mattina hanno interessato il territorio calabrese e che vedono impegnati i Vigili del Fuoco. Sono 15 quelli ancora in atto.

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