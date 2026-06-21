Antica Kroton, la Regione mette in sicurezza (e in salvo) i fondi: l’attuazione del programma può continuare

il progetto

CATANZARO Messi in sicurezza e quindi in salvo i fondi del progetto archeologico di Antica Kroton. La Regione Calabria ha trasferito dal programma Pac (Piano di azione e coesione) 2014-2020 all’altro programma di finanziamenti comunitari, il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), i 30.322.307,57 di euro previsti per i dieci appalti che fanno capo al Comune di Crotone. A prevederlo è una delibera della Giunta regionale proposta dal presidente Roberto Occhiuto, delibera che si fonda sulla premessa della difficoltà a completare entro dicembre i dieci appalti gestiti dal Comune e tuttavia sulla considerazione della necessità di «assicurare la salvaguardia e il completamento» di un programma che ha «valenza strategica». La delibera regionale tra l’altro evidenzia che «gli interventi già selezionati e in fase di realizzazione presentano un adeguato livello di maturità progettuale e risultano coerenti con il cronoprogramma di spesa vigente del Fsc 2021-2027. La Giunta Occhiuto quindi ha disposto di «dare indirizzo al Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale di porre in essere gli atti necessari all’attuazione della deliberazione, ivi compresa l’approvazione del Piano di Azione…». (c. a.)

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