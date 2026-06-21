Il Cammino del Normanno premiato al Green Road Award 2026: il Parco delle Serre valorizza il cuore autentico della Calabria interna

il riconoscimento

LAMEZIA TERME L’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre esprime in una nota «grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Cammino del Normanno, destinatario della Menzione speciale “Cammini” nell’ambito del Green Road Award 2026 – Oscar Italiano del Cicloturismo. L’importante conferimento alla Calabria ha riscosso un’ampia eco e una forte attenzione da parte della stampa nazionale e regionale, confermando il valore di un’infrastruttura culturale, ambientale e turistica capace di unire natura, storia, spiritualità, borghi e identità locali. Si tratta di un risultato di eccezionale rilievo per le aree interne, che vede l’Ente Parco operare come vero e proprio motore propulsore e cabina di regia di un itinerario che racconta una Calabria autentica e profonda, lontana dai circuiti tradizionali ma ricca di potenzialità legate al turismo lento e alla mobilità dolce. La cerimonia di consegna, svoltasi a Sanremo, ha sancito ufficialmente il successo del progetto«. All’appuntamento sul palco ligure era presente il Commissario Straordinario dell’Ente Parco, l’Ing. Francesco Costantino, che ha evidenziato la portata strategica di questo traguardo: «Questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il territorio e conferma la bontà del lavoro svolto nel tempo. Il Parco continuerà a esercitare con responsabilità il proprio ruolo di coordinamento e di programmazione, favorendo la collaborazione tra istituzioni, comunità locali e operatori, per garantire uno sviluppo sempre più qualificato del Cammino del Normanno. Non parliamo soltanto di un percorso escursionistico, ma di un progetto identitario che unisce luoghi e memoria storica grazie alla sinergia con i GAL che hanno contribuito alla nascita e alla crescita dell’itinerario, spingendoci a proseguire con determinazione nelle attività di manutenzione, digitalizzazione, segnaletica e promozione del tracciato». La Menzione speciale non rappresenta infatti un punto di arrivo improvviso, ma premia il ruolo cruciale svolto dal Parco delle Serre — a cui la Regione Calabria ha affidato la gestione del percorso — in stretta collaborazione con una fitta rete di partner. L’itinerario è nato e si è sviluppato attraverso una straordinaria sinergia istituzionale che ha visto uniti l’Ente Parco, il Parco Marino Regionale e tre Gruppi di Azione Locale: GAL Terre Vibonesi, GAL Serre Calabresi e GAL Terre Locridee. Una cooperazione strategica capace di connettere le aree interne alle coste, mettendo in rete il Tirreno e lo Ionio in un unico tracciato fruibile. Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore dell’Ente Parco, il Dott. Francesco Maria Pititto, che ha sottolineato il valore operativo del traguardo: «La menzione speciale rappresenta un risultato importante, ma anche una grande responsabilità. È il frutto di un percorso amministrativo e tecnico fatto di programmazione, studio del territorio e attenzione alla qualità della fruizione, che ha consentito di rafforzare la dimensione territoriale del progetto, connettendo borghi e comunità. Il nostro obiettivo è ora trasformare questo successo in un’occasione concreta di crescita, lavorando sull’accoglienza offerta a camminatori e cicloturisti. Saremo impegnati nel rafforzamento degli strumenti digitali e nel pieno coinvolgimento degli operatori locali, affinché il Cammino sia un prodotto turistico-culturale sempre più accessibile e sostenibile».

In conclusione, l’Ente Parco rivolge un sentito ringraziamento alla Regione Calabria, al Parco Marino Regionale, ai GAL Terre Vibonesi, Serre Calabresi e Terre Locridee, ai Comuni interessati, alle associazioni e a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Il Green Road Award 2026 conferma che il futuro turistico del territorio passa dalla capacità di valorizzare le esperienze autentiche: in questa prospettiva, il Cammino del Normanno si candida a diventare uno degli strumenti più importanti per raccontare la Calabria d’eccellenza a un pubblico attento alla sostenibilità.

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